Антон Юдин о конфликте с Кириллом Елатонцевым: «Это не совсем мужское поведение. Думаю, в ближайших матчах мы в составе «Локо» вряд ли его увидим»

Тренер «Локомотива» раскритиковал поведение Елатонцева, назвав его «не мужским».

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин после победы над «Пармой» (90:77) высказался о будущем центрового Кирилла Елатонцева .

«По моей информации, он отказался играть за нас. Хотя я с ним разговаривал дважды, говорил ему, что у него есть выбор, он говорил мне, что хочет играть за нас. Но, видимо, в голове держал что-то другое. На мой взгляд, это не совсем корректное, мужское поведение. Поэтому, думаю, в ближайших матчах мы в составе «Локомотива » вряд ли его увидим», – заявил Юдин.

Кирилл Елатонцев подал заявление на расторжение контракта с «Локомотивом-Кубань», ссылаясь на неподобающие действия со стороны клуба