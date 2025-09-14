Деннис Шредер: «Я знаю стратегию, которую Атаман пытается применить. И она, безусловно, срабатывала»
Шредер понимает, какую игру пытается вести главный тренер Турции.
Ранее Эргин Атаман заявил, что «если я выхожу в финал, я побеждаю».
Капитан немцев Деннис Шредер занял более сдержанную позицию.
«Что ж, мы пытаемся сосредоточиться на себе. Я знаю стратегию, которую Атаман пытается применить. И она, безусловно, срабатывала.
Так что, в конце концов, хорошая работа. Мы просто стараемся сосредоточиться на себе, бороться, оставаться сплоченной командой и попытаемся привезти трофей домой», – сказал капитан.
Шредер является одним из лидеров Германии на этом Евробаскете, в среднем набирая 20,9 очка, 3,5 подбора и 6,6 передачи за игру.
Финальный матч Турция – Германия состоится 14 сентября, начало – 21.00 по московскому времени.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
