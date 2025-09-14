Вассилис Спанулис: «Шенгюн еще слишком молодой паренек, чтобы говорить о Яннисе»

Главный тренер сборной Греции резко ответил на слова турецкого центрового.

«Шенгюн еще слишком молодой паренек, чтобы говорить о Яннисе. После 1/2 финала мы слышим много разных мнений от людей, которые ничего не понимают баскетбол. Мол, турецкая команда «закрыла» Янниса – все это херня.

Они играли против него по абсолютно стандартной схеме. У нас просто был плохой день. Только один Яннис не забил четыре лэй-апа. Хотя при этом он более шести раз находил открытого партнера и мы не забили. Так что я не хочу слышать эту херню», – заявил Спанулис .

Алперен Шенгюн: «Яннис так себе пасует»

30 очков Янниса Адетокумбо помогли Греции победить Финляндию в матче за «бронзу» Евробаскета-2025