Вассилис Спанулис: «Шенгюн еще слишком молодой паренек, чтобы говорить о Яннисе»
Главный тренер сборной Греции резко ответил на слова турецкого центрового.
«Шенгюн еще слишком молодой паренек, чтобы говорить о Яннисе. После 1/2 финала мы слышим много разных мнений от людей, которые ничего не понимают баскетбол. Мол, турецкая команда «закрыла» Янниса – все это херня.
Они играли против него по абсолютно стандартной схеме. У нас просто был плохой день. Только один Яннис не забил четыре лэй-апа. Хотя при этом он более шести раз находил открытого партнера и мы не забили. Так что я не хочу слышать эту херню», – заявил Спанулис.
Алперен Шенгюн: «Яннис так себе пасует»
30 очков Янниса Адетокумбо помогли Греции победить Финляндию в матче за «бронзу» Евробаскета-2025
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости