Яннис Адетокумбо о матче за «бронзу» Евробаскета: «Чувствовал, что мое наследие на кону»

Яннис назвал победу в матче с Финляндией моментом, определяющим его наследие.

«Полтора дня я чувствовал, что мое наследие стоит на кону. Но я люблю это ощущение, потому что всегда нахожу способ ответить.

Когда у родителей не было денег – я помогал им торговать на улице. Когда они болели – я брал сумку и шел работать один.

Когда я поехал в Штаты, то нашел способ перевезти братьев и родителей. Позже я дал своим братьям лучшее образование.

В моей жизни всегда так: я нахожу способ ответить. Мне нравится, когда люди сомневаются во мне. А ведь они сомневались. Но сегодня мы взяли медаль, и я очень счастлив», – добавил 30-летний баскетболист.

