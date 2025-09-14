Яннис Адетокумбо ответил на критику Алперена Шенгюна: «Посмотрите хайлайты на YouTube и сами во всем убедитесь»

Яннис прокомментировал слова Шенгюна о том, что он не лучший распасовщик.

«Я игрок, который не любит говорить о других. Моя игра говорит сама за себя. Я провел 13 сезонов в НБА и выиграл все что можно.

У меня невероятная семья и друзья, и я всегда стремился доказывать себе – а не тренерам или игрокам, которые меня критикуют. В конце концов, никто не вспомнит, что говорили другие, только то, что ты сказал себе.

Можете посмотреть хайлайты на YouTube и сами во всем убедитесь», – заявил Адетокумбо.

