Яннис Адетокумбо ответил на критику Алперена Шенгюна: «Посмотрите хайлайты на YouTube и сами во всем убедитесь»
Яннис прокомментировал слова Шенгюна о том, что он не лучший распасовщик.
«Я игрок, который не любит говорить о других. Моя игра говорит сама за себя. Я провел 13 сезонов в НБА и выиграл все что можно.
У меня невероятная семья и друзья, и я всегда стремился доказывать себе – а не тренерам или игрокам, которые меня критикуют. В конце концов, никто не вспомнит, что говорили другие, только то, что ты сказал себе.
Можете посмотреть хайлайты на YouTube и сами во всем убедитесь», – заявил Адетокумбо.
Алперен Шенгюн: «Яннис так себе пасует»
30 очков Янниса Адетокумбо помогли Греции победить Финляндию в матче за «бронзу» Евробаскета-2025
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости