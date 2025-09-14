30 очков Янниса Адетокумбо помогли Греции победить Финляндию в матче за «бронзу» Евробаскета-2025

Сборная Греции впервые с 2009-го выиграла медаль Евробаскета.

Греция обыграла сборную Финляндии со счетом 92:89 в матче за 3-е место. Греки сразу взяли контроль над игрой в свои руки и лидировали на протяжении всего матча.

В начале четвертой четверти преимущество Греции достигло 17 очков. Однако финны продемонстрировали невероятный характер, и за 5,7 секунды до конца игры разрыв сократился до одного очка.

В конце игры Яннис Адетокумбо реализовал два решающих штрафных и обеспечил победу своей команде. Форвад «Милуоки » завершил матч с 30 очками, 17 подборов, 6 передач, 2 блок-шотами за 29 минут.

Тайлер Дорси добавил 20 очков, включая пять точных трехочковых, а Вассилис Толиопулос – 15.

У сборной Финляндии лидером по результативности стал Лаури Маркканен , который набрал 19 очков и 10 подборов.