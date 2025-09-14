Тайлер Дорси о решающих штрафных бросках Янниса: «Да, я доверял ему, но в то же время молился»

Тайлер Дорси прокомментировал победу Греции в матче за «бронзу» Евробаскета.

«Это было по-гречески. Мы, наверное, не умеем завершать игры спокойно, но это было что-то по-настоящему особенное.

Я мечтал достичь этой цель последние четыре года. Выиграть первую медаль со сборной – просто невероятно. Потрясающее чувство. Я буду ценить это всю жизнь», – сказал 29-летний баскетболист.

На вопрос, доверял ли он Яннису Адетокумбо, когда тот выполнял штрафные броски за 4 секунды до конца игры, Дорси ответил: «Да, я доверял ему, но в то же время молился».

30 очков Янниса Адетокумбо помогли Греции победить Финляндию в матче за «бронзу» Евробаскета-2025