Тайлер Дорси о решающих штрафных бросках Янниса: «Да, я доверял ему, но в то же время молился»
Тайлер Дорси прокомментировал победу Греции в матче за «бронзу» Евробаскета.
«Это было по-гречески. Мы, наверное, не умеем завершать игры спокойно, но это было что-то по-настоящему особенное.
Я мечтал достичь этой цель последние четыре года. Выиграть первую медаль со сборной – просто невероятно. Потрясающее чувство. Я буду ценить это всю жизнь», – сказал 29-летний баскетболист.
На вопрос, доверял ли он Яннису Адетокумбо, когда тот выполнял штрафные броски за 4 секунды до конца игры, Дорси ответил: «Да, я доверял ему, но в то же время молился».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
