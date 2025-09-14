Яннис Адетокумбо о «бронзе» Евробаскета: «Сделать счастливыми 12 миллионов греков – это самое большое достижение в моей карьере»
Яннис Адетокумбо сравнил победу с «Милуоки» и успех сборной Греции.
«Выиграть чемпионат НБА – огромное достижение. Милуоки – потрясающий город, но там живет 500–600 тысяч человек.
Когда удается сделать счастливыми 12 миллионов греков и вдохновить следующее поколение так же, как нас вдохновляло поколение 1987 года, я считаю, это самое большое достижение», – заявил форвард «Бакс» и сборной Греции.
30 очков Янниса Адетокумбо помогли Греции победить Финляндию в матче за «бронзу» Евробаскета-2025
