Яннис Адетокумбо о «бронзе» Евробаскета: «Сделать счастливыми 12 миллионов греков – это самое большое достижение в моей карьере»

Яннис Адетокумбо сравнил победу с «Милуоки» и успех сборной Греции.

«Выиграть чемпионат НБА – огромное достижение. Милуоки – потрясающий город, но там живет 500–600 тысяч человек.

Когда удается сделать счастливыми 12 миллионов греков и вдохновить следующее поколение так же, как нас вдохновляло поколение 1987 года, я считаю, это самое большое достижение», – заявил форвард «Бакс» и сборной Греции.

30 очков Янниса Адетокумбо помогли Греции победить Финляндию в матче за «бронзу» Евробаскета-2025