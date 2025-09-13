Вассилис Спанулис: «Против Турции провели худшую игру с детскими ошибками»

Вассилис Спанулис прокомментировал поражение сборной Греции.

Его команда крупно уступила туркам в полуфинале Евробаскета-2025.

«Турция была лучше. Мы провели худшую игру с детскими ошибками. Не следовали плану на игру, но такое случается. Теперь надо думать о следующем матче и заполучить медаль.

Турция попадала в корзину, Шенгюн хорошо пасует, у них атлетичные защитники, которые отлично отрабатывают в обороне. Габаритная команда, грамотно распределяется по площадке, перекрывает траектории передач. Мы передерживали мяч и допускали ошибки. У них отличная команда, которая справилась со своими задачами, сосредоточившись на обороне против Янниса Адетокумбо.

Нам надо быть готовыми играть дальше. Финляндия действует энергично, много бросает, быстро двигает мяч.

Войти в четверку лучших команд Европы через 16 лет – это не разочарование», – заключил главный тренер греческой сборной.