Эргин Атаман: «Возможно, многие клубы НБА теперь попытаются заполучить Эрджана Османи, чтобы остановить Янниса»

Эргин Атаман назвал игрока сборной Турции, который может играть в НБА.

Форвард Эрджан Османи в победном полуфинале с Грецией набрал 28 очков и 6 подборов при 6/8 из-за дуги, а также принял активное участие в сдерживании звезды НБА Янниса Адетокумбо. Главный тренер сборной Турции пошутил, что такой перфоманс мог открыть игроку «Анадолу Эфеса » дорогу в заокеанскую лигу.

«Османи сыграл важную роль в нейтрализации Янниса. Не знаю, возникнут ли из-за этого проблемы у моего друга Исмаила Шенола из «Эфеса», поскольку теперь многие команды НБА попытаются заполучить Эрджана, чтобы остановить Янниса. Впрочем, предположу, что у него все очень хорошо в «Эфесе», – заявил Атаман после игры.

«Может быть, почему бы и нет?» – ответил Османи, когда его спросили, ожидает ли он звонков из НБА.