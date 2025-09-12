Билл Симмонс о скандале с «Клипперс»: «Половина лиги это делает. Все ваши подозрения реальны»

Билл Симмонс не верит в реакцию владельцев НБА.

Главный редактор The Ringer считает, что предложительная раскрытая схема обхода потолка зарплат со стороны Стива Балмера вряд ли удивила лигу.

«Меня умиляют истории о том, как другие команды «злы». Да бросьте. Половина лиги занимается подобным. Хотел бы иметь возможность рассказать 10% всего, что я слышал за последние 20 лет.

Во все это даже трудно поверить. Все ваши подозрения реальны. И точка», – посмеялся обозреватель.