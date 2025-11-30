Дэнни Грин: «Я считаю, что Дрэймонд – ролевой игрок. Если бы он попал в «Шарлотт», разве он остался бы суперзвездой?»
Трехкратный чемпион НБА Дэнни Грин заявил, что форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин – ролевой игрок, поскольку он идеально подходит системе «Уорриорс».
«Я считаю, что Дрэймонд – ролевой игрок. Если бы он попал в «Шарлотт», разве он остался бы суперзвездой?
Он попадет в Зал славы, и именно поэтому Дрэймонд – величайший ролевой игрок всех времен», – сказал Грин.
Дрэймонд Грин считается одним из «большого трио» в династии «Уорриорс» наряду со Стефом Карри и Клэем Томпсоном. Вместе они выиграли четыре чемпионских титула НБА.
Однако Грин не набирал в среднем более 10 очков за игру на протяжении последних восьми сезонов. В текущем розыгрыше его средние показатели составляют 8,4 очка, 9,9 подбора и 5,9 передачи.
Форвард также один раз выигрывал награду «Лучшему защищающемуся» в сезоне-2016/2017, и многие считают его одним из лучших защитников нынешнего поколения.