14

Джеймс Харден о «Клипперс»: «Ситуация здесь сложная»

Джеймс Харден о «Клипперс»: Ситуация здесь сложная.

Сегодня «Клипперс» потерпели неудачу в матче против «Далласа» (110:114), которая стала для «Клипперс» седьмой в последних восьми играх.

Звездный защитник Джеймс Харден набрал 29 очков, 8 подборов и 11 передач, а после игры не смог скрыть своего разочарования. Общаясь с прессой, он закатил глаза, прежде чем рассказать о текущем положении дел в «Клипперс».

«Сложно… во всех отношениях», – сказал Харден, когда его спросили о том, как команда интегрирует новых игроков в ротацию.

Затем он добавил, что ситуация внутри трудна для понимания и управления.

«Я не знаю. Я не знаю... Ситуация здесь сложная», – добавил Харден.

«Лос-Анджелес» в настоящее время занимает предпоследнюю строчку в Западной конференции с результатом 5-15. У команды серия из четырех поражений подряд.

Предполагалось, что в этом сезоне у «Клипперс» будет состав, насыщенный опытными ветеранами, после приобретений Криса Пола и Брэдли Била, но команда с тех пор столкнулась с многочисленными травмами, что привело к необходимости полагаться на молодых игроков, таких как Джордан Миллер и Кобе Сэндерс.

Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?4179 голосов
ДаШэй Гилджес-Александер
НетМайкл Джордан
ПовторитСтефен Карри
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Джои Линна в соцсети X
logoКлипперс
logoНБА
logoДжеймс Харден
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тайрон Лю после поражения от «Далласа»: «Мы уже много чего перепробовали. Сейчас никакого следующего шага нет»
30 ноября, 08:20
Тайрон Лю о провальных третьих четвертях «Клипперс»: «Я не знаю, в чем дело»
29 ноября, 12:25
«Клипперс» упустили «+16» в матче с «Гризлис» и идут вне зоны плей-ин с 5-14
29 ноября, 05:43
Главные новости
Купер Флэгг и Кон Книппел – лучшие новички НБА октября-ноября
28 минут назад
Шэй Гилджес-Александер о Чете Холмгрене: «Он просто не сдает физически. Его движения стали мощнее»
45 минут назад
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Оклахомой», «Бостон» примет «Нью-Йорк» и другие матчи
сегодня, 19:08
Яннис Адетокумбо удалил из соцсетей все посты о «Милуоки», кроме публикации о чемпионстве 2021-го года
сегодня, 18:53
«Локомотив-Кубань» официально подтвердил переход Майка Мура
сегодня, 18:32Фото
Чендлер Парсонс раскритиковал Леброна Джеймса за «накручивание статистики»: «Он определенно охотился за очками и не собирался уходить, пока не получит их»
сегодня, 18:14
Рамона Шелберн о «Филадельфии»: «Теперь это команда Тайриза Макси»
сегодня, 17:02
Данило Галлинари объявил о завершении карьеры
сегодня, 16:27
Оди Крукс набрала 47 очков за 33 минуты и обновила рекорд университета
сегодня, 16:04Видео
Демар Дерозан о необходимости изменений в «Кингз»: «Это зависит не от меня. Моя работа – приходить и делать все, что требуется для победы»
сегодня, 15:26
Ко всем новостям
Последние новости
Кори Джозеф близок к переходу в «Монако»
12 минут назад
«Сан‑Пабло Бургос» подписал Итана Хэппа
сегодня, 19:06
Кеннет Фарид – MVP Евролиги по итогам ноября
сегодня, 17:47Фото
Жарко Паспаль назначен новым спортивным директором «Партизана»
сегодня, 17:35Фото
«Олимпиакос» следит за рынком НБА в поисках разыгрывающего после серии отказов
сегодня, 16:42
Хамиду Диалло может покинуть «Басконию» ради выгодного контракта в Китае
сегодня, 15:42
Форвард «Фенербахче» Онуралп Битим получил разрыв связки голеностопа в матче сборной Турции
сегодня, 15:35
Марко Гудурич пропустит два ближайших матча «Милана»
сегодня, 14:33
ЧМ-2027. Отборочный турнир. Финляндия обыграла Францию, Польша вырвала победу у Нидерландов и другие результаты
вчера, 20:53
Томаш Саторански установил новый рекорд отборочного турнира чемпионата мира по количеству передач за игру
вчера, 20:37