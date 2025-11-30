Джеймс Харден о «Клипперс»: Ситуация здесь сложная.

Сегодня «Клипперс» потерпели неудачу в матче против «Далласа» (110:114), которая стала для «Клипперс» седьмой в последних восьми играх.

Звездный защитник Джеймс Харден набрал 29 очков, 8 подборов и 11 передач, а после игры не смог скрыть своего разочарования. Общаясь с прессой, он закатил глаза, прежде чем рассказать о текущем положении дел в «Клипперс ».

«Сложно… во всех отношениях», – сказал Харден, когда его спросили о том, как команда интегрирует новых игроков в ротацию.

Затем он добавил, что ситуация внутри трудна для понимания и управления.

«Я не знаю. Я не знаю... Ситуация здесь сложная», – добавил Харден.

«Лос-Анджелес» в настоящее время занимает предпоследнюю строчку в Западной конференции с результатом 5-15. У команды серия из четырех поражений подряд.

Предполагалось, что в этом сезоне у «Клипперс» будет состав, насыщенный опытными ветеранами, после приобретений Криса Пола и Брэдли Била, но команда с тех пор столкнулась с многочисленными травмами, что привело к необходимости полагаться на молодых игроков, таких как Джордан Миллер и Кобе Сэндерс.