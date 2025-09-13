Сооснователь Aspiration: «Контракт Кавая Ленарда содержал 3 страницы обязанностей, не могу точно сказать, что было сделано»

Андрей Черный отрицает фиктивность спонсорского соглашения Кавая Ленарда.

«Заявление, что контракт с Каваем Ленардом ничего не требовал от него, ложно. В соглашении были 3 страницы подробных обязанностей игрока. Контракт ясно очерчивал возможность расторжения в случае их неисполнения. Условие соответствия принципам и возможности отказа не является уникальным и просто не позволяет, скажем, заставить вегетарианца есть мясо. Нельзя «принципиально» отказаться от съемки.

Не помню никаких разговоров об обходе потолка зарплат. Подписал контракт незадолго до своего ухода из компании. Помню множество внутренних обсуждений того, как может выглядеть сотрудничество с Ленардом в 2022/23 годах, включая письма от маркетингового отдела. Не могу точно сказать, что было сделано после моего ухода.

Джо Сэнберг (другой сооснователь) теперь признался в мошенничестве. Его деятельность является одной из причин, по которым я покинул компанию. Те, кто теперь называют нас мошенниками, обвиняют жертв. Мы в Aspiration отдали годы жизни ради нашей миссии и больше всего потеряли из-за действий Сэнберга», – заявил Черный.

Ранее журналист Пабло Торре и его гости изучали соглашение Ленарда, и имевшийся в его распоряжении текст расходится с заявлениями бизнесмена.