Билл Симмонс предположил, что Кавай Ленард мог не знать о рекламном контракте с Aspiration

Билл Симмонс выдвинул версию скандала с «Клипперс».

«Озвучу самую «жареную» версию. Не буду утверждать, что я ее придумал, но думаю, что это может быть правдой. Что если Кавай вообще ничего об этом не знал?

Главная причина – это то, что Кавай якобы не хотел ничего делать. Почему это было так важно? Не так уж сложно записать видео, час работы. 5 постов в год.

Не был ли этот контракт оформлен таким образом, чтобы Кавай вообще был не в курсе этих денег? Не могу исключить такую возможность», – заявил обозреватель.

Дядя Кавая Ленарда Деннис Робертсон регулярно выступал в качестве представителя игрока и его интересов. А также являлся представителем юридического лица KL2 Aspire, на которое был записан фиктивный контракт на 28 миллионов с Aspiration.