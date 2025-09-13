  • Спортс
  «Плати мне мои деньги!» Кевин Лав подколол Кавая Ленарда, выложив отрывок из «Тринадцати друзей Оушена»
«Плати мне мои деньги!» Кевин Лав подколол Кавая Ленарда, выложив отрывок из «Тринадцати друзей Оушена»

Лав тоже следит за развитием событий вокруг звезды «Клипперс».

В своих соцсетях форвард «Юты» выложил отрывок из фильма «Тринадцать друзей Оушена», подписав его «Кавай качает права с совладельцами «Клипперс», когда его оплата за пропуск игры задержалась».

В самом ролике происходит следующий диалог:

– Мистер Бэнк, знаете, что говорил Чак Берри каждый вечер перед тем, как выступить?

– Что он говорил?

– Плати мне мои деньги! Ха-ха-ха!

– Я уверен, мои люди…

– Наликом!

– Наликом?!

Ранее сообщалось, что миноритарный акционер «Клипперс» и друг Стива Балмера Деннис Вонг вложил в Aspiration 2 миллиона, когда компании срочно нужно было заплатить Каваю Ленарду.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Кевина Лава
