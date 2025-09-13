«Плати мне мои деньги!» Кевин Лав подколол Кавая Ленарда, выложив отрывок из «Тринадцати друзей Оушена»
Лав тоже следит за развитием событий вокруг звезды «Клипперс».
В своих соцсетях форвард «Юты» выложил отрывок из фильма «Тринадцать друзей Оушена», подписав его «Кавай качает права с совладельцами «Клипперс», когда его оплата за пропуск игры задержалась».
В самом ролике происходит следующий диалог:
– Мистер Бэнк, знаете, что говорил Чак Берри каждый вечер перед тем, как выступить?
– Что он говорил?
– Плати мне мои деньги! Ха-ха-ха!
– Я уверен, мои люди…
– Наликом!
– Наликом?!
Ранее сообщалось, что миноритарный акционер «Клипперс» и друг Стива Балмера Деннис Вонг вложил в Aspiration 2 миллиона, когда компании срочно нужно было заплатить Каваю Ленарду.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Кевина Лава
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости