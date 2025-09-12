  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Брайан Уиндхорст: «Новую информацию о «Клипперс» будет гораздо сложнее объяснить, учитывая вовлеченные лица»
0

Брайан Уиндхорст: «Новую информацию о «Клипперс» будет гораздо сложнее объяснить, учитывая вовлеченные лица»

Брайан Уиндхорст прокомментировал новые детали расследования Пабло Торре.

Журналист нашел связь между просроченной выплатой по фиктивному рекламному контракту Кавая Ленарда со стороны мошеннической организации и необъяснимой инвестицией вице-председателя «Клипперс» Денниса Вонга, чья дочь работала в финансовом отделе Aspiration.

«Детали расследования Пабло Торре в первой части на прошлой неделе уже были убедительными. Но оставляли возможность «Клипперс» ссылаться на незнание фактов и случайные совпадения. Бремя доказательства, как отметил Адам Сильвер, лежит на лиге.

Новые факты будет гораздо сложнее объяснить, учитывая вовлеченные лица и совпадения сумм.

Адам Сильвер упоминал, что будет неправильно рассматривать все эпизодически, в отрыве от общей картины. Новые детали значительно расширят список интересующих расследование лиц», – заключил инсайдер ESPN.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
logoКлипперс
logoКавай Ленард
происшествия
Брайан Уиндхорст
logoНБА
logoСтив Балмер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дочь миноритарного акционера «Клипперс» Денниса Вонга работала в Aspiration
19вчера, 21:11
Инсайдер Сэм Эмик: «Стив Балмер остается уважаемым владельцем НБА, несмотря на проверку по делу о Ленарде»
2вчера, 15:53
Пабло Торре: «Адам Сильвер не поднимал вопрос расследования по поводу Стива Балмера на совете управляющих лиги»
10вчера, 11:50
Главные новости
Име Удока: «Шенгюн несколько раз добывал на Евробаскете победы защитными действиями, его работа дает плоды»
16 минут назад
Билл Симмонс о скандале с «Клипперс»: «Половина лиги это делает. Все ваши подозрения реальны»
5сегодня, 14:15
Евробаскет-2025. 1/2 финала. Германия играет с Финляндией, Греция встретится с Турцией
56сегодня, 14:08Live
Год Шемгод: «Лука Дончич – один из самых простых в общении великих игроков, с которыми я сталкивался»
1сегодня, 13:59
Марк Кьюбан: «Нет ничего лучше ощущения мяча, который заходит в корзину. Когда-нибудь доводилось испытывать такое, Перк?»
2сегодня, 13:45
Малкольм Брогдон подпишет однолетний контракт с «Никс»
5сегодня, 13:10
Билл Симмонс включил Купера Флэгга и Кона Книппела в олимпийскую сборную США 2028 года
7сегодня, 12:24
Тим Хардуэй утверждает, что нынешние игроки НБА получают травмы, потому что не пьют молоко
18сегодня, 11:33
Кавай Ленард сыграл в 2 из 15 матчей до получения 1,75 млн долларов от Aspiration и в 50 из 67 после
21сегодня, 10:35
Зак Лоу о новом правиле: «Мы позволяем этим игрокам-ничтожествам легко отделаться»
1сегодня, 09:38
Ко всем новостям
Последние новости
Джамир Янг, Гэйб Мэдсен, Тревор Килс и Дэйн Дэйнья поборются за место на двустороннем контракте в «Хит»
32 минуты назад
«Партизан» является главным претендентом на подписание Жоффре Ловерня
сегодня, 13:30
Гаррисон Мэтьюз пройдет просмотр в «Никс»
сегодня, 13:04
Лэндри Шэмет выбрал «Никс» из нескольких предложений, чтобы «бороться за титул»
сегодня, 12:56
Нафиса Коллиер стала второй баскетболисткой в истории женской НБА, кому удалось завершить сезон с процентной линейкой 50-40-90
сегодня, 11:54
«Лас-Вегас» обновил рекорд лиги по трехочковым (22) и закончил регулярный сезон серией из 16 побед
сегодня, 11:14Видео
Ожидается, что Эдо Мурич завершит карьеру в сборной Словении
сегодня, 10:50
Лука Дончич, Виктор Вембаньяма и Донован Митчелл снялись в рекламе НБА для Amazon Prime
1сегодня, 08:51Видео
Дэмиан Лиллард вернулся к бросковым тренировкам
вчера, 17:33Видео
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл МБА-МАИ
вчера, 17:13