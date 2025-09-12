Брайан Уиндхорст: «Новую информацию о «Клипперс» будет гораздо сложнее объяснить, учитывая вовлеченные лица»

Брайан Уиндхорст прокомментировал новые детали расследования Пабло Торре.

Журналист нашел связь между просроченной выплатой по фиктивному рекламному контракту Кавая Ленарда со стороны мошеннической организации и необъяснимой инвестицией вице-председателя «Клипперс » Денниса Вонга, чья дочь работала в финансовом отделе Aspiration.

«Детали расследования Пабло Торре в первой части на прошлой неделе уже были убедительными. Но оставляли возможность «Клипперс» ссылаться на незнание фактов и случайные совпадения. Бремя доказательства, как отметил Адам Сильвер, лежит на лиге.

Новые факты будет гораздо сложнее объяснить, учитывая вовлеченные лица и совпадения сумм.

Адам Сильвер упоминал, что будет неправильно рассматривать все эпизодически, в отрыве от общей картины. Новые детали значительно расширят список интересующих расследование лиц», – заключил инсайдер ESPN.