«Нью-Йорк» рассматривает варианты обмена, чтобы сохранить в составе Брогдона и Шэмета

«Никс» могут провести незначительный обмен до старта сезона.

На этой неделе «Нью-Йорк» подписал 1-летние контракты с Лэндри Шэметом и Малкольмом Брогдоном, но на данный момент клуб может сохранить только одного из этих игроков к старту нового сезона НБА.

Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, «Никс» начали изучать возможные варианты обмена, чтобы сохранить в составе как Шэмета, так и Брогдона.

Предполагается, что нью-йоркский клуб может обменять Пакоме Дадье, выбранного в первом раунде драфта-2024.

Ожидается, что в этом сезоне «Нью-Йорк» будет больше полагаться на глубину состава и ветеранов после назначения Майка Брауна на пост главного тренера. Ранее в межсезонье «Никс» подписали Джордана Кларксона и Гершона Ябуселе.