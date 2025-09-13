«Нью-Йорк» рассматривает варианты обмена, чтобы сохранить в составе Брогдона и Шэмета
«Никс» могут провести незначительный обмен до старта сезона.
На этой неделе «Нью-Йорк» подписал 1-летние контракты с Лэндри Шэметом и Малкольмом Брогдоном, но на данный момент клуб может сохранить только одного из этих игроков к старту нового сезона НБА.
Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, «Никс» начали изучать возможные варианты обмена, чтобы сохранить в составе как Шэмета, так и Брогдона.
Предполагается, что нью-йоркский клуб может обменять Пакоме Дадье, выбранного в первом раунде драфта-2024.
Ожидается, что в этом сезоне «Нью-Йорк» будет больше полагаться на глубину состава и ветеранов после назначения Майка Брауна на пост главного тренера. Ранее в межсезонье «Никс» подписали Джордана Кларксона и Гершона Ябуселе.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Stein Line
