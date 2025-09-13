0

«Нью-Йорк» рассматривает варианты обмена, чтобы сохранить в составе Брогдона и Шэмета

«Никс» могут провести незначительный обмен до старта сезона.

На этой неделе «Нью-Йорк» подписал 1-летние контракты с Лэндри Шэметом и Малкольмом Брогдоном, но на данный момент клуб может сохранить только одного из этих игроков к старту нового сезона НБА.

Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, «Никс» начали изучать возможные варианты обмена, чтобы сохранить в составе как Шэмета, так и Брогдона.

Предполагается, что нью-йоркский клуб может обменять Пакоме Дадье, выбранного в первом раунде драфта-2024.

Ожидается, что в этом сезоне «Нью-Йорк» будет больше полагаться на глубину состава и ветеранов после назначения Майка Брауна на пост главного тренера. Ранее в межсезонье «Никс» подписали Джордана Кларксона и Гершона Ябуселе.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Stein Line
Андре Миллер: «Как-то раз я съел так много шоколада, что словил передоз. Меня продержали во сне дня два»
7 минут назад
Андре Миллер: «Паоло Банкеро заботит только улучшение своей игры. Он будет одним из лучших в лиге еще много лет»
сегодня, 07:08
«Плати мне мои деньги!» Кевин Лав подколол Кавая Ленарда, выложив отрывок из «Тринадцати друзей Оушена»
1сегодня, 07:07Видео
Алперен Шенгюн: «Я пообещал Османи Rolex, если он сыграет хорошо»
сегодня, 05:47
Билл Симмонс предположил, что Кавай Ленард мог не знать о рекламном контракте с Aspiration
14вчера, 19:00
Эйжа Уилсон – MVP и DPOY, Пейдж Бекерс – новичок года женской НБА по версии Associated Press
вчера, 18:32
«Локомотив-Кубань» победил «Анадолу Эфес» (88:84) на сборах в Турции
вчера, 17:59
«Зенит» крупно уступил «Маккаби Тель-Авив» (77:102) в товарищеском матче в Белграде
3вчера, 16:59
Фанат попытался сфотографироваться с Леброном Джеймсом, выбежав на сцену в Китае
1вчера, 16:30Видео
Лука Дончич купил дом Марии Шараповой в Манхэттен-Бич за 25 миллионов долларов
16вчера, 15:30Фото