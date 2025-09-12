Брайан Уиндхорст: «Малкольм Брогдон не нашел лучшего предложения. «Никс» устроят соревнование за место между тремя игроками»

Брайан Уиндхорст описал ситуацию в «Нью-Йорке».

Клуб подписал Лэндри Шэмета , Гаррисона Мэтьюза и Малкольма Брогдона .

«Мне говорили, что «Никс» занимались привлечением Брогдона более двух месяцев. Они действительно хотели его подписать этим летом. Но Брогдон хотел найти предложение получше. В конце концов ему это не удалось.

Его контракт не гарантирован. «Нью-Йорк » подписал трех игроков и устроит что-то вроде соревнования за право попасть в состав. Как минимум один из них точно окажется в ротации», – заключил инсайдер.