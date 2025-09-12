Брайан Уиндхорст: «Малкольм Брогдон не нашел лучшего предложения. «Никс» устроят соревнование за место между тремя игроками»
Брайан Уиндхорст описал ситуацию в «Нью-Йорке».
Клуб подписал Лэндри Шэмета, Гаррисона Мэтьюза и Малкольма Брогдона.
«Мне говорили, что «Никс» занимались привлечением Брогдона более двух месяцев. Они действительно хотели его подписать этим летом. Но Брогдон хотел найти предложение получше. В конце концов ему это не удалось.
Его контракт не гарантирован. «Нью-Йорк» подписал трех игроков и устроит что-то вроде соревнования за право попасть в состав. Как минимум один из них точно окажется в ротации», – заключил инсайдер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости