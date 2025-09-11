Лэндри Шэмет подписал однолетний контракт с «Никс»
Лэндри Шэмет продолжит карьеру в «Нью-Йорке».
Как сообщает ESPN, Лэндри Шэмет подписал однолетнее соглашение с «Никс». Этот сезон станет для 28-летнего защитника восьмым в НБА и вторым подряд с клубом из Нью-Йорка.
В прошлом сезоне Шэмет провел 50 матчей, набирая в среднем 5,7 очка и 1,2 подбора за 15 минут на площадке при точности трехочковых бросков 39,7%.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
