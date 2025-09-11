Лэндри Шэмет подписал однолетний контракт с «Никс»

Лэндри Шэмет продолжит карьеру в «Нью-Йорке».

Как сообщает ESPN, Лэндри Шэмет подписал однолетнее соглашение с «Никс». Этот сезон станет для 28-летнего защитника восьмым в НБА и вторым подряд с клубом из Нью-Йорка .

В прошлом сезоне Шэмет провел 50 матчей, набирая в среднем 5,7 очка и 1,2 подбора за 15 минут на площадке при точности трехочковых бросков 39,7%.