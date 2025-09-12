Малкольм Брогдон подпишет однолетний контракт с «Никс»

«Нью-Йорк» согласовал приход Малкольма Брогдона.

32-летний защитник (193 см) подпишет с клубом однолетнее соглашение. После присоединения Лэндри Шэмета у «Никс» не хватает места для еще одного ветеранского минимального контракта. Клубу придется расчистить место для подписания Брогдона .

«Лучший новичок»-2017 и «Лучший шестой»-2023 провел 9 лет в НБА . В прошлом чемпионате он отыграл 24 матча за «Вашингтон», набирая 12,7 очка, 4,1 передачи и 3,8 подбора за 23,5 минуты в среднем.

Нью-йоркский репортер Иэн Бэгли сообщает, что контракт Брогдона не гарантирован.