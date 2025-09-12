0

Лэндри Шэмет выбрал «Никс» из нескольких предложений, чтобы «бороться за титул»

Лэндри Шэмет остался в «Нью-Йорке».

28-летний защитник проведет второй сезон в «Никс», подписав однолетнее соглашение на условиях ветеранского минимума.

Репортер Иэн Бэгли сообщил, что у игрока были предложения из нескольких клубов НБА. Шэмет объяснил, что ему «понравилась раздевалка», и он хочет «помочь «Нью-Йорку» побороться за титул».

У клуба осталось в платежке место для минимального контракта новичка.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Иэна Бэгли
logoЛэндри Шэмет
logoНью-Йорк
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лэндри Шэмет подписал однолетний контракт с «Никс»
1вчера, 20:03
«Нельзя отказываться от предложения с большого рынка из-за денег». Патрик Беверли остался в недоумении от решений Бена Симмонса
8вчера, 09:15
Баскетбол как путь к красивой жизни. Какой мы запомним карьеру Кармело Энтони
2510 сентября, 20:25
Главные новости
Марк Кьюбан: «Нет ничего лучше ощущения мяча, который заходит в корзину. Когда-нибудь доводилось испытывать такое, Перк?»
9 минут назад
Малкольм Брогдон подпишет однолетний контракт с «Никс»
144 минуты назад
Евробаскет-2025. 1/2 финала. Германия встретится с Финляндией, Греция сыграет с Турцией
13сегодня, 12:27
Билл Симмонс включил Купера Флэгга и Кона Книппела в олимпийскую сборную США 2028 года
6сегодня, 12:24
Тим Хардуэй утверждает, что нынешние игроки НБА получают травмы, потому что не пьют молоко
17сегодня, 11:33
Кавай Ленард сыграл в 2 из 15 матчей до получения 1,75 млн долларов от Aspiration и в 50 из 67 после
20сегодня, 10:35
Зак Лоу о новом правиле: «Мы позволяем этим игрокам-ничтожествам легко отделаться»
1сегодня, 09:38
Змаго Сагадин: «35 минут Словения была лучше Германии»
3сегодня, 09:11
Стефен Карри о данке в прошлом сезоне: «Он выжал из меня все до последней капли»
5сегодня, 08:27
Име Удока: «Кевин Дюрэнт хочет встроиться в коллектив так, чтобы люди не уходили из-за него в тень»
8сегодня, 08:04
Ко всем новостям
Последние новости
«Партизан» является главным претендентом на подписание Жоффре Ловерня
24 минуты назад
Гаррисон Мэтьюз пройдет просмотр в «Никс»
50 минут назад
Нафиса Коллиер стала второй баскетболисткой в истории женской НБА, кому удалось завершить сезон с процентной линейкой 50-40-90
сегодня, 11:54
«Лас-Вегас» обновил рекорд лиги по трехочковым (22) и закончил регулярный сезон серией из 16 побед
сегодня, 11:14Видео
Ожидается, что Эдо Мурич завершит карьеру в сборной Словении
сегодня, 10:50
Лука Дончич, Виктор Вембаньяма и Донован Митчелл снялись в рекламе НБА для Amazon Prime
сегодня, 08:51Видео
Дэмиан Лиллард вернулся к бросковым тренировкам
вчера, 17:33Видео
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл МБА-МАИ
вчера, 17:13
Инсайдер Сэм Эмик: «Стив Балмер остается уважаемым владельцем НБА, несмотря на проверку по делу о Ленарде»
2вчера, 15:53
Джейлен Браун о роли лидера: «Я был скорее голосом команды, а Тейтум вел личным примером на площадке»
1вчера, 15:20