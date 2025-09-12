Лэндри Шэмет выбрал «Никс» из нескольких предложений, чтобы «бороться за титул»
Лэндри Шэмет остался в «Нью-Йорке».
28-летний защитник проведет второй сезон в «Никс», подписав однолетнее соглашение на условиях ветеранского минимума.
Репортер Иэн Бэгли сообщил, что у игрока были предложения из нескольких клубов НБА. Шэмет объяснил, что ему «понравилась раздевалка», и он хочет «помочь «Нью-Йорку» побороться за титул».
У клуба осталось в платежке место для минимального контракта новичка.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Иэна Бэгли
