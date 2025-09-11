Пабло Торре: «Адам Сильвер не поднимал вопрос расследования по поводу Стива Балмера на совете управляющих лиги»

Пабло Торре поделился информацией с собрания владельцев НБА.

«Несколько источников подтвердили мне, что мое расследование стало причиной неловкой атмосферы на совете управляющих НБА и напряжения, подчеркнувшего решение Адама Сильвера вообще не поднимать вопросы по поводу Стива Балмера на совете.

Еще смешнее то, что Балмер является членом аудиторской комиссии лиги, и в его обязанности входит обеспечение финансовой прозрачности и открытости НБА.

Это молчание заставило ряд раздраженных владельцев обсудить ситуацию частным образом», – рассказал журналист.