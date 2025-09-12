Дочь миноритарного акционера «Клипперс» Денниса Вонга работала в Aspiration

Новые детали скандала с участием Кавая Ленарда.

В декабре 2022 года миноритарный акционер «Клипперс » и друг Стива Балмера Деннис Вонг вложил в Aspiration 2 млн долларов, когда компании срочно нужно было заплатить Каваю Ленарду.

Как отмечает журналист Пабло Торре, Вонг имел несколько источников информации о кризисе в Aspiration: его дочь работала в этой кампании и могла наблюдать происходящее изнутри.

«Так как там работала его дочь, то можно уверенно говорить, что у него была вся информация, чтобы не вкладывать деньги в эту кампанию. Но он почему-то это сделал», – заявил Пабло Торре.