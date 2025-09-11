Миноритарный акционер «Клипперс» и друг Стива Балмера Деннис Вонг вложил в Aspiration 2 миллиона, когда компании срочно нужно было заплатить Каваю Ленарду
Появляются новые детали в скандале с «Клипперс».
Журналист Пабло Торре выпустил вторую часть своего расследования, связанного с фиктивным рекламным контрактом Кавая Ленарда.
В декабре 2022 года, когда мошенническая компания Aspiration уже испытывала финансовые проблемы и не могла перевести Ленарду ежемесячный платеж в 1,8 миллиона долларов, университетский сосед по комнате и деловой партнер Стива Балмера, владеющий миноритарной долей в «Клипперс» и занимающий позицию вице-председателя клуба, Деннис Вонг вложил в находящуюся на грани краха компанию 2 миллиона долларов. После чего, через 9 дней, Aspiration заплатила Ленарду и в тот же день уволила значительную часть своих сотрудников.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Pablo Torre Finds Out
