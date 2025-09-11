Инсайдер Сэм Эмик: «Стив Балмер остается уважаемым владельцем НБА, несмотря на проверку по делу о Ленарде»
Стив Баллмер остается одним из самых влиятельных владельцев лиги.
По информации Сэм Эмика из The Athletic, Стив Балмер продолжает пользоваться большим уважением среди владельцев команд НБА, несмотря на проверку по делу о Ленарде.
Как утверждает инсайдер, один из высокопоставленных руководителей подчеркнул влияние и авторитет Балмера, отметив: «Ему все доверяют».
Адам Сильвер о скандале с «Клипперс»: «Не буду действовать на основании видимости нарушения»
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости