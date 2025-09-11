Инсайдер Сэм Эмик: «Стив Балмер остается уважаемым владельцем НБА, несмотря на проверку по делу о Ленарде»

Стив Баллмер остается одним из самых влиятельных владельцев лиги.

По информации Сэм Эмика из The Athletic, Стив Балмер продолжает пользоваться большим уважением среди владельцев команд НБА , несмотря на проверку по делу о Ленарде .

Как утверждает инсайдер, один из высокопоставленных руководителей подчеркнул влияние и авторитет Балмера, отметив: «Ему все доверяют».

