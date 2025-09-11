Адам Сильвер о скандале с «Клипперс»: «Не буду действовать на основании видимости нарушения»
Комиссионер выступил после совета управляющих лиги и прокомментировал расследование фиктивного рекламного контракта форварда «Клипперс».
«Бремя доказательства лежит на НБА, если мы хотим наказать команду, владельца или игрока. Каждый подобный процесс должен проходить в справедливых рамках.
Не буду действовать на основании видимости нарушения. Наша цель – провести полное расследование и точно понять, было ли оно.
В спорте с широкой степенью публичности аудитория часто приходит к выводам, которые позже оказываются полностью ложными. Мистер Балмер и Кавай Ленард заслуживают право на справедливое обращение.
Слова других владельцев клубов говорят о сдержанности в плане мнений о происходящем. Они понимают, что для этих вопросов и нужен офис лиги и комиссионер, который не зависит от клубов. Я представляю интересы владельцев, но обязан сохранить репутацию лиги незапятнанной.
Для этого мы наняли Wachtell, чтобы провести полное расследование. Давайте не будем торопиться с осуждениями, пока я не озвучу полную картину», – заключил Сильвер.