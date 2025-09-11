Адам Сильвер: «История с Каваем была новостью для меня, но мы начали расследование»

Комиссионер НБА впервые прокомментировал ситуацию с Каваем Ленардам.

«Когда вышел этот подкаст, для меня это стало новостью. Честно говоря, я раньше никогда не слышал о компании Aspiration и ничего не знал ни о каком рекламном контракте с Каваем , ни о каком-либо стороннем взаимодействии с «Клипперс».

Мы обсудили ситуацию со Стивом Балмером и быстро пришли к выводу, что ситуация требует расследования – и притом независимое. Им занимается юридическая фирма Wachtell Lipton, с которой мы уже сотрудничали по подобным вопросам.

Я достаточно давно в НБА и видел разные обвинения, поэтому убежден: нужно соблюдать процедуры и действовать справедливо. Расследование должно пройти до конца», – заявил Адам Сильвер .

