Адам Сильвер: «История с Каваем была новостью для меня, но мы начали расследование»
Комиссионер НБА впервые прокомментировал ситуацию с Каваем Ленардам.
«Когда вышел этот подкаст, для меня это стало новостью. Честно говоря, я раньше никогда не слышал о компании Aspiration и ничего не знал ни о каком рекламном контракте с Каваем, ни о каком-либо стороннем взаимодействии с «Клипперс».
Мы обсудили ситуацию со Стивом Балмером и быстро пришли к выводу, что ситуация требует расследования – и притом независимое. Им занимается юридическая фирма Wachtell Lipton, с которой мы уже сотрудничали по подобным вопросам.
Я достаточно давно в НБА и видел разные обвинения, поэтому убежден: нужно соблюдать процедуры и действовать справедливо. Расследование должно пройти до конца», – заявил Адам Сильвер.
Кавай получал серую зарплату? Лига накажет «Клипперс»? Что известно о новом скандале в НБА
