«Шарлотт» проведет «Ставочный вечер» во время матча с «Майами» Розира. Тогда же экс-игрок «Хорнетс» отпразднует день рождения
17 марта 2026 года станет особенным днем для Терри Розира .
«Шарлотт» организует тематический «Ставочный вечер» во время матча с «Майами» Розира 17 марта.
Экс-игрок «Хорнетс» ранее стал объектом расследования федеральных властей по делу о незаконных ставках в НБА. Розиру не предъявлялись обвинения, и на данный момент непонятно, находится ли он до сих пор под следствием.
17 марта Терри также отпразднует 32-й день рождения.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Awful Announcing
