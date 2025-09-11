«Шарлотт» проведет «Ставочный вечер» во время матча с «Майами» Розира. Тогда же экс-игрок «Хорнетс» отпразднует день рождения

17 марта 2026 года станет особенным днем для Терри Розира .

«Шарлотт » организует тематический «Ставочный вечер» во время матча с «Майами » Розира 17 марта.

Экс-игрок «Хорнетс» ранее стал объектом расследования федеральных властей по делу о незаконных ставках в НБА . Розиру не предъявлялись обвинения, и на данный момент непонятно, находится ли он до сих пор под следствием.

17 марта Терри также отпразднует 32-й день рождения.