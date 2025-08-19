«Майами» готов обменять Терри Розира «практически на что угодно»

«Майами» активно пытается обменять защитника Терри Розира.

«По данным источников подкаста Five on the Floor (входящего в Five Reasons Sports Network), «Хит» активно пытаются обменять последний год истекающего контракта Розира (стоимостью 24-26 миллионов долларов в зависимости от бонусов) практически за что угодно, но в первую очередь за игрока передней линии», – пишет SI.com.