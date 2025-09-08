«Майами» проявляет интерес к Прешесу Ачиуве
«Хит» ведут переговоры с Прешесом Ачиува.
25-летний форвард может вернуться в «Майами» – стороны провели предварительные переговоры на фоне потребности команды в усилении передней линии.
Ачиува был выбран «Хит» в первом раунде драфта-2020, а в 2021 году был обменян в «Торонто» в составе сделки по Кайлу Лаури.
Сейчас у «Майами» недостаточно места в платежки, чтобы подписать игрока даже на ветеранский минимум, но ситуация может измениться, если клуб откажется от Терри Розира.
В прошлом сезоне Ачиува выступал за «Нью-Йорк», набирая в среднем 6,5 очка и 5,6 подбора за 20,5 минуты на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sun Sentinel
