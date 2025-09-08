«Майами» проявляет интерес к Прешесу Ачиуве

«Хит» ведут переговоры с Прешесом Ачиува.

25-летний форвард может вернуться в «Майами » – стороны провели предварительные переговоры на фоне потребности команды в усилении передней линии.

Ачиува был выбран «Хит» в первом раунде драфта-2020, а в 2021 году был обменян в «Торонто» в составе сделки по Кайлу Лаури.

Сейчас у «Майами» недостаточно места в платежки, чтобы подписать игрока даже на ветеранский минимум, но ситуация может измениться, если клуб откажется от Терри Розира .

В прошлом сезоне Ачиува выступал за «Нью-Йорк», набирая в среднем 6,5 очка и 5,6 подбора за 20,5 минуты на площадке.