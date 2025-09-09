Терри Розир не намерен выкупать контракт с «Майами»
Терри Розир не хочет выкупать контракт, не имея предложений от других команд.
«Майами» обсуждают возможность выкупа контракта 31-летнего защитника, по которому он должен получить 26,6 млн долларов в сезоне 2025/26 (из них 24,9 млн гарантированы).
Если клуб решит отказаться от игрока до 18 октября 2025 года, то сэкономит 1,7 млн долларов и получит пространство под потолком зарплат для подписания нового игрока.
Возможность выкупа контракта Розира уже обсуждалась, но переговоры пока не продвинулись, так как у игрока нет предложений от других команд.
Ситуация дополнительна осложнена тем, что игрок остается под федеральным расследованием в связи с подозрительными ставками на свою игру в марте 2023 года, когда он выступал за «Шарлотт».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sun Sentinel
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости