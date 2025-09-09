Терри Розир не намерен выкупать контракт с «Майами»

Терри Розир не хочет выкупать контракт, не имея предложений от других команд.

«Майами » обсуждают возможность выкупа контракта 31-летнего защитника, по которому он должен получить 26,6 млн долларов в сезоне 2025/26 (из них 24,9 млн гарантированы).

Если клуб решит отказаться от игрока до 18 октября 2025 года, то сэкономит 1,7 млн долларов и получит пространство под потолком зарплат для подписания нового игрока.

Возможность выкупа контракта Розира уже обсуждалась, но переговоры пока не продвинулись, так как у игрока нет предложений от других команд.

Ситуация дополнительна осложнена тем, что игрок остается под федеральным расследованием в связи с подозрительными ставками на свою игру в марте 2023 года, когда он выступал за «Шарлотт».