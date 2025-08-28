«Майами» может выкупить контракт Терри Розира

«Майами» ищет варианты избавиться от Терри Розира.

«Источники сообщают, что «Майами» все еще надеется расстаться с опытным защитником Терри Розиром, хотя, по слухам, интерес к 31-летнему игроку невелик.

В этом сезоне Розир должен заработать 26,6 миллиона долларов, и, как сообщается, «Хит» заинтересован в его выкупе. Однако, если быть точным, выкуп не кажется неизбежным», – пишет инсайдер Джейк Фишер.

