Джа Морэнт: «Больше не люблю инстаграм. Он изменил мою жизнь»
Джа Морэнт рассказал, как изменилось его отношение к соцсетям.
Лидер «Мемфиса» ответил на вопросы болельщиков во время стрима и заявил, что старается быть аккуратнее в виртуальном мире.
«Больше не люблю инстаграм. Инстаграм изменил мою жизнь», – произнес Морэнт и рассмеялся.
Защитник дважды получал дисквалификации и потерял миллионы по спонсорским контрактам из-за показа жеста с пистолетами во время трансляций в инстаграме.
Во время стрима Морэнта подкололи с отсылкой к скандалу вокруг «Клипперс» и Кавая Ленарда.
Зритель: Моя компания занимается деревьями, не хочешь присоединиться?
Морэнт: Какими еще деревьями, бро? О чем это он?
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
