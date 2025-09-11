7

Джа Морэнт: «Больше не люблю инстаграм. Он изменил мою жизнь»

Джа Морэнт рассказал, как изменилось его отношение к соцсетям.

Лидер «Мемфиса» ответил на вопросы болельщиков во время стрима и заявил, что старается быть аккуратнее в виртуальном мире.

«Больше не люблю инстаграм. Инстаграм изменил мою жизнь», – произнес Морэнт и рассмеялся. 

Защитник дважды получал дисквалификации и потерял миллионы по спонсорским контрактам из-за показа жеста с пистолетами во время трансляций в инстаграме.

Во время стрима Морэнта подкололи с отсылкой к скандалу вокруг «Клипперс» и Кавая Ленарда.

Зритель: Моя компания занимается деревьями, не хочешь присоединиться?

Морэнт: Какими еще деревьями, бро? О чем это он?

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
соцсети
logoКавай Ленард
logoМемфис
logoДжа Морэнт
logoНБА
