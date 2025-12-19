  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Никола Йокич обошел Карима Абдул-Джаббара и стал рекордсменом НБА по количеству передач среди центровых
Никола Йокич обошел Карима Абдул-Джаббара и стал рекордсменом НБА по количеству передач среди центровых

Йокич отдал больше всех передач в истории НБА среди центровых.

В сегодняшнем матче против «Орландо» центровой «Денвера» Никола Йокич оформил свой 13-й трипл-дабл за сезон: 23 очка (10 из 17 с игры), 11 подборов и 13 передач.

По итогам игры Йокич довел свое общее количество результативных передач до 5667, что позволило ему превзойти легендарного Карима Абдул-Джаббара и стать центровым-рекордсменом НБА.

Топ-5 теперь выглядит так:

  1. Никола Йокич (5667)

  2. Карим Абдул-Джаббар (5660)

  3. Уилт Чемберлен (4643)

  4. Билл Расселл (4100)

  5. Элван Адамс (4012)

Ближайшим преследователем Йокича среди действующих игроков является Эл Хорфорд (9-е место, 3385).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
