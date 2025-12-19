Никола Йокич обошел Карима Абдул-Джаббара и стал рекордсменом НБА по количеству передач среди центровых
Йокич отдал больше всех передач в истории НБА среди центровых.
В сегодняшнем матче против «Орландо» центровой «Денвера» Никола Йокич оформил свой 13-й трипл-дабл за сезон: 23 очка (10 из 17 с игры), 11 подборов и 13 передач.
По итогам игры Йокич довел свое общее количество результативных передач до 5667, что позволило ему превзойти легендарного Карима Абдул-Джаббара и стать центровым-рекордсменом НБА.
Топ-5 теперь выглядит так:
Никола Йокич (5667)
Карим Абдул-Джаббар (5660)
Уилт Чемберлен (4643)
Билл Расселл (4100)
Элван Адамс (4012)
Ближайшим преследователем Йокича среди действующих игроков является Эл Хорфорд (9-е место, 3385).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
