Джоэл Эмбиид оказался на 7-й строчке в списке звезд, пропустивших наибольшее количество матчей за последние пять сезонов

Составлен топ звездных игроков, реже всех выходивших на паркет.

Fadeaway World подсчитал, сколько матчей за последние 5 сезонов пропустили звездные игроки, и представил топ-10, в который вошли:

  1. Бен Симмонс (234 пропущенных матча)

  2. Зайон Уильямсон (210)

  3. Кавай Ленард (191)

  4. Ламело Болл (169)

  5. Джамал Мюррэй (161)

  6. Джа Морэнт (160)

  7. Джоэл Эмбиид (157)

  8. Брэндон Ингрэм (157)

  9. Клэй Томпсон (150)

  10. Кайри Ирвинг (149)

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
