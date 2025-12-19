Яннис Адетокумбо о слухах про обмен: Я сейчас самая горячая цыпочка!.

Сегодня звезда «Милуоки » Яннис Адетокумбо , пропускающий игры с 3 декабря из-за растяжения правой икроножной мышцы, впервые прокомментировал сообщение Шэмса Чарании о том, что игрок и его агент обсуждают, где ему лучше всего играть – в «Милуоки» или где-то еще.

«Обо мне говорят сейчас больше, чем когда-либо за всю мою карьеру. Я сижу дома со своими детьми, включаю телевизор, а там: «О, Яннис переходит в «Мемфис»!» Или: «Яннис отправляется в «Детройт»!» Не буду врать, я сейчас самая горячая цыпочка! (смеется) Ладно, шучу.

Если мой агент разговаривает с «Бакс» на эту тему, то это его дело. Он может вести любые переговоры, какие захочет. В конце концов, лично я этот разговор с клубом не заводил. Я по-прежнему сосредоточен, сосредоточен на своих товарищах по команде и, что важнее всего, на том, чтобы вернуться в строй здоровым.

Эти слухи не влияют на мою работу. Не влияют на мои отношения с товарищами по команде, не влияют на мои отношения, что важнее всего, с моим тренером. Не влияют на мои отношения с генеральным менеджером. Так что меня это особо не беспокоит, потому что они знают, чего я стою.

Хочу ли я, чтобы это закончилось? Конечно. Думаю ли я, что это закончится? Нет. Я думаю, когда люди видят трещины, они видят возможность проникнуть сквозь них. И я это понимаю. Это часть игры», – сказал Адетокумбо.