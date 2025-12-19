  • Спортс
Леброн Джеймс отказался оценивать звездный уровень Кейонте Джорджа: «В последнее время я смотрю только гольф на YouTube»

Джеймс не следит за выступлениями других игроков, предпочитая гольф.

После матча с «Ютой» звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса спросили о молодом защитнике «Джаз» Кейонте Джордже, набравшем 34 очка в сегодняшней игре.

– Что выделяется в игре Кейонте Джорджа в этом сезоне?

– Уверенность в себе.

– Думаете, он показывает уровень участника Матча всех звезд?

– О, я не тот парень, которому надо задавать этот вопрос. В последнее время я смотрю только гольф на YouTube, так что вы не того спросили. Но он отлично сыграл сегодня и в прошлом матче с нами.

В текущем сезоне 22-летний Джордж набирает в среднем 23,5 очка (45% с игры, 35,2% из-за дуги), 4 подбора и 6,8 передачи в 25 матчах.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Леброна Джеймса
