Опубликованы бюджеты клубов Бундеслиги на сезон 2025/26: «Бавария» сохраняет лидерство

«Бавария» остается самым богатым клубом немецкой Бундеслиги.

На официальном сайте Бундеслиги появились данные о бюджетах немецких баскетбольных клубов на текущий сезон. Информация включает как итоги прошлого сезона, так и прогнозируемые показатели на этот год.

Лидером по объемам финансирования традиционно выступила мюнхенская «Бавария ». Клуб сократил общий бюджет с 49,5 до 48,42 млн евро, при этом фонд зарплат игрокам вырос с 14,57 до 18,03 млн евро.

Второй по бюджету клуб, берлинская «Альба », ожидает снижения расходов до 11,42 млн евро (из них 4,69 млн – на зарплаты игрокам), что связано с выступлением в Лиге чемпионов ФИБА вместо Евролиги.

Среди участников Еврокубка «Ульм » запланировал бюджет в 9,21 млн евро, «Хемниц » — 7,51 млн, а «Гамбург » – 6,63 млн евро.

Публикация бюджетов – часть инициативы Бундеслиги по повышению прозрачности финансового управления клубами.