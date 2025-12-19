Фол Расселла Уэстбрука за 1,5 секунды до конца овертайма стоил «Сакраменто» игры

Уэстбрук сфолил за 1,5 секунды до конца, позволив «Портленду» вырвать победу.

За 4,4 секунды до конца овертайма игры против «Портленда » форвард «Сакраменто » Демар Дерозан вывел свою команду на 1 очко вперед (133:132).

В последовавшей атаке форвард «Блэйзерс» Дени Авдия прошел через всю площадку и бросил со средней, промахнувшись. В мгновение после сирены прозвучал свисток судьи, зафиксировавшего фол защитника «Сакраменто» Расселла Уэстбрука на Авдии.

После просмотра повтора арбитры подтвердили свое решение и отправили Авдию на линию штрафных. Форвард реализовал оба, отчаянный бросок «Кингс» со своей половины не достиг цели, и «Портленд» одержал итоговую победу – 134:133.