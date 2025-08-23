0

Отец Джа Морэнта: «Нам предлагали 750 000 долларов за то, чтобы представлять интересы сына»

Отец Джа Морэнта отказался от 750 000 долларов, чтобы не рисковать карьерой сына.

«Нам предлагали сумасшедшие деньги. Мой брат, невестка, моя жена и я оберегали Джа, и если кто-то пытался завербовать моего сына, Джа перенаправлял все на нас.

Так вот, люди говорили: «Хорошо, я дам вам 500 000 долларов за то, чтобы представлять интересы вашего сына». Тогда Джа учился в университете Мюррэй Стэйт. Больше всего я боялся, что стану причиной того, что Джа не допустят к играм. Еще не было никаких NIL-контрактов.

Но я сказал: «Нет, я не буду этого делать». Я подумал: «Если вы платите мне 500 000 долларов, сколько же вы хотите заработать на моем сыне?»

Он перезвонил примерно через 30 минут и сказал: «Хорошо, 750 000 долларов». Я сказал: «Нет, мы пройдем этот процесс вместе“. Мы никогда ничего не брали. Никогда», – рассказал отец разыгрывающего «Мемфиса» Ти Морэнт.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?742 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Catch12
logoДжа Морэнт
logoМемфис
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джа Морэнт, Леброн Джеймс и Лука Дончич – лидеры по участию в подборках лучших моментов НБА прошлого сезона
618 августа, 16:40Фото
«Буллз» вернули культовую черную форму времен Джордана. Та команда ее ненавидела и считала несчастливой
106 августа, 20:00
Джа Морэнт станцевал «гридди» на площадке на Филиппинах
11 августа, 14:15Видео
Джа Морэнт поскользнулся и врезался в человека, через которого хотел исполнить данк
2130 июля, 05:41Видео
Главные новости
Женская НБА. 36 очков и 13 подборов Уилсон помогли «Лас-Вегасу» победить «Вашингтон», «Атланта» выиграла у «Нью-Йорка» и другие матчи
вчера, 21:19Live
Деннис Шредер, Франц Вагнер и Даниэль Тайс – в заявке сборной Германии на Евробаскет-2025
вчера, 20:42
ЧЕ-2025. Девушки (U16). Финал. Испания выиграла у Словении и завоевала титул чемпиона Европы
вчера, 20:37
Серджо Скариоло: «У сборной Германии больше таланта, чем у Испании»
вчера, 20:05
Товарищеские матчи. 29 очков Франца Вагнера помогли Германии обыграть Испанию, Турция была сильнее Черногории
вчера, 19:58
Кендрик Перкинс: «Как только мы видели лучшую версию Джона Уолла, у него возникали проблемы из-за травм»
вчера, 19:50
Йонас Валанчюнас и Рокас Йокубайтис – в составе сборной Литвы на Евробаскет-2025
вчера, 19:44
«Оклахома» представила форму «City Edition» на сезон-2025/26
вчера, 19:19Фото
«Реал» запретил Дэвиду Крэмеру участвовать в Евробаскете
2вчера, 19:05
Дэмион Ли стал игроком «Ирони Нес-Циона»
вчера, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
Яннис Адетокумбо подарил свои кроссовки всем членам сборной Греции
вчера, 18:37
Хуан Эрнангомес: «Мы не обеспокоены низким местом Испании в рейтинге команд Евробаскета»
1вчера, 18:12
Кевин Макхэйл: «Баркли был ниже ростом, чем заявлялось официально, но все равно доминировал»
2вчера, 17:27
Тайриз Халибертон: «Просто возможность ходить – это сейчас как маленькая победа»
вчера, 17:14
Эргин Атаман: «Цель сборной Турции на Евробаскете – медаль»
1вчера, 17:11
Энтони Эдвардс попытался произнести свое китайское имя
вчера, 16:51Видео
Симоне Фонтеккьо молодым игрокам: «Езжайте за рубеж»
2вчера, 16:49
Ришон Холмс болельщикам «Панатинаикоса»: «Я буду данковать, а вы – неистовствовать»
вчера, 16:27
Димитрис Яннакопулос: «Пао» продлит контракт с Диносом Митоглу на пять лет»
вчера, 15:55
Лаури Маркканен вошел в состав сборной Финляндии на Евробаскет-2025
2вчера, 15:48