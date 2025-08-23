Отец Джа Морэнта: «Нам предлагали 750 000 долларов за то, чтобы представлять интересы сына»

Отец Джа Морэнта отказался от 750 000 долларов, чтобы не рисковать карьерой сына.

«Нам предлагали сумасшедшие деньги. Мой брат, невестка, моя жена и я оберегали Джа, и если кто-то пытался завербовать моего сына, Джа перенаправлял все на нас.

Так вот, люди говорили: «Хорошо, я дам вам 500 000 долларов за то, чтобы представлять интересы вашего сына». Тогда Джа учился в университете Мюррэй Стэйт. Больше всего я боялся, что стану причиной того, что Джа не допустят к играм. Еще не было никаких NIL-контрактов.

Но я сказал: «Нет, я не буду этого делать». Я подумал: «Если вы платите мне 500 000 долларов, сколько же вы хотите заработать на моем сыне?»

Он перезвонил примерно через 30 минут и сказал: «Хорошо, 750 000 долларов». Я сказал: «Нет, мы пройдем этот процесс вместе“. Мы никогда ничего не брали. Никогда», – рассказал отец разыгрывающего «Мемфиса » Ти Морэнт.