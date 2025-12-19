Егор Дёмин набрал 14 очков, «Бруклин» уступил «Майами»
Дёмин набрал 14 очков в проигранном матче с «Майами».
В игре против «Хит» защитник «Нетс» Егор Дёмин столкнулся с жестким сопротивлением цепкого защитника флоридского клуба Дэвиона Митчелла.
Под его давлением Дёмин набрал 14 очков, реализовав 5 из 18 бросков с игры, 3 из 12 трехочковых и 1 из 2 штрафных. На счету россиянина также 2 подбора и 1 передача при 1 потере за 28 минут на паркете.
В этом матче «Бруклин» попал только 39% бросков с игры, включая 11 из 49 трехочковых (22%). 10 промахов из-за дуги пришлись на 4-ю четверть, за 5 минут до конца которой «Хит» вели «+4».
На заключительном отрезке «Майами» удалось нарастить преимущество и прервать свою серию из 5 поражений – 106:95.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Hoops Showtime в соцсети X
