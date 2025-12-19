Виктор Вембаньяма выписал блок-шот, прошел через всю площадку и забил сверху

Вембаньяма эффектно отзащищался и завершил атаку броском сверху.

В матче против «Вашингтона » звездному центровому «Сан-Антонио » Виктору Вембаньяме удалась красивая серия действий, начавшаяся с блок-шота, а закончившаяся данком на другой стороне площадки.

За 17 минут на паркете Вембаньяма отметился 15 очками (6 из 11 с игры), 8 подборами, 4 передачами и 4 блок-шотами, а «Сперс» разгромили «Уизардс» – 119:94.