Виктор Вембаньяма выписал блок-шот, прошел через всю площадку и забил сверху
Вембаньяма эффектно отзащищался и завершил атаку броском сверху.
В матче против «Вашингтона» звездному центровому «Сан-Антонио» Виктору Вембаньяме удалась красивая серия действий, начавшаяся с блок-шота, а закончившаяся данком на другой стороне площадки.
За 17 минут на паркете Вембаньяма отметился 15 очками (6 из 11 с игры), 8 подборами, 4 передачами и 4 блок-шотами, а «Сперс» разгромили «Уизардс» – 119:94.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
