Зоопарк Сан-Антонио подколол Кавая Ленарда

В Сан-Антонио поиздевались над Каваем Ленардом .

Зоопарк техасского города выпустил видео про посадку деревьев. У работников спрашивали, принимали ли участие в процессе игрок «Клипперс» и его дядя Деннис Робертсон.

«Нет», – отвечали мужчины.

Видео начиналось с упоминания о том, что все показанные деревья «на 100% реальные».

Выяснилось, что 34-летний Ленард ранее заключил соглашение со специализирующейся на посадке деревьев компанией, которая связана с владельцем лос-анджелесского клуба Стивом Балмером. Подозрительная сделка принесла баскетболисту десятки миллионов долларов, НБА проводит расследование.

Кавай становился чемпионом НБА со «Сперс», но в 2018 году со скандалом покинул клуб, когда запросил обмен.