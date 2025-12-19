Шэй Гилджес-Александер установил новый рекорд НБА, в 10-й раз за сезон набрав 30+ очков за 30 и менее минут

Гилджес-Александер стал рекордсменом НБА по еще одной метрике.

В сегодняшнем матче против «Клипперс » звездный защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер набрал 32 очка (13 из 24 с игры, 2 из 6 из-за дуги, 4 из 6 штрафных), 7 подборов и 6 передач.

Действующий MVP в 14-й раз за сезон пропустил четвертую четверть, проведя на паркете 29 минут.

Победная встреча с «парусниками» (122:101) стала для Гилджес-Александера 10-й игрой в сезоне, когда ему удалось набрать 30 и более очков за 30 и менее минут.

Канадец стал рекордсменом НБА по этому показателю, обойдя Янниса Адетокумбо, который в сезоне-2019/20 провел 9 таких матчей за 63 игры. Для нового рекорда Гилджес-Александеру понадобилось всего 26.