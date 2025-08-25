Зайон Уильямсон станет следующим из звездных игроков, кто запросит обмен, по мнению ESPN
Инсайдеры ESPN выбрали претендентов на смену команды.
Эксперты проголосовали, кто из суперзвезд НБА следующим запросит обмен из клуба.
«История Уильямсона в «Новом Орлеане», скорее всего, получила продолжение после прихода Джо Дюмарса вместо Дэвида Гриффина. Если форвард сможет успешно начать сезон и избежать травм, это может стать поводом поискать другое место для нового старта за пределами клуба, который застрял на месте», – рассудил репортер Тим Макмэн.
Топ-5 звездных претендентов на запрос на обмен:
Зайон Уильямсон («Пеликанс»);
Яннис Адетокумбо («Милуоки»);
Леброн Джеймс («Лейкерс»);
Джа Морэнт («Мемфис»);
Трэй Янг («Атланта»).
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?2075 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости