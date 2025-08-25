11

Зайон Уильямсон станет следующим из звездных игроков, кто запросит обмен, по мнению ESPN

Инсайдеры ESPN выбрали претендентов на смену команды.

Эксперты проголосовали, кто из суперзвезд НБА следующим запросит обмен из клуба.

«История Уильямсона в «Новом Орлеане», скорее всего, получила продолжение после прихода Джо Дюмарса вместо Дэвида Гриффина. Если форвард сможет успешно начать сезон и избежать травм, это может стать поводом поискать другое место для нового старта за пределами клуба, который застрял на месте», – рассудил репортер Тим Макмэн.

Топ-5 звездных претендентов на запрос на обмен:

  1. Зайон Уильямсон («Пеликанс»);

  2. Яннис Адетокумбо («Милуоки»);

  3. Леброн ДжеймсЛейкерс»);

  4. Джа Морэнт («Мемфис»);

  5. Трэй Янг («Атланта»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
