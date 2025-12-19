  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Сергей Кущенко об «Играх будущего 2025»: «Отрадно, что идея, которая пришла из России, динамично развивается, превращаясь в полноценную традицию»
Фото
0

Сергей Кущенко об «Играх будущего 2025»: «Отрадно, что идея, которая пришла из России, динамично развивается, превращаясь в полноценную традицию»

Кущенко посетил «Игры будущего 2025».

Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко стал гостем турнира «Игры будущего 2025» в Абу-Даби и поделился впечатлениями.

«Игры будущего – это развитие блестящей идеи, зародившейся в России. Проект создает абсолютно новые форматы, которые соответствуют интересам современной молодежи. Церемония открытия была очень необычной. Но главное, что я отметил по сравнению с первыми Играми в Казани в 2024 году – в дисциплинах, где предусмотрено и соревнование за приставкой, и на реальной площадке, геймеры стали больше помогать своим командам именно «в поле». Это соответствует изначальной задумке.

Эти Игры будущего уже вторые по счету, и отрадно, что идея, которая пришла из России, динамично развивается, превращаясь в полноценную традицию», – сказал Кущенко.

18 декабря прошли первые игры по фиджитал-баскетболу. В турнире участвуют 16 команд из разных стран мира, а Россию представляют 2 коллектива, включающие Михаила Панченко, Михаила Юдова, Юрия Беспалова, Владислава Мелешкина, Сергея Козлова, Вадима Данилова, Джошгуна Алиева и Семена Дебда.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoСергей Кущенко
logoЕдиная лига ВТБ
logoИгры будущего
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бруклин» – самая российская команда в НБА
17 декабря, 20:15
Сергей Кущенко: «Старт сезона удался. Все наши команды, за исключением «Самары», способны дать бой грандам»
24 ноября, 13:15
Сергей Кущенко: «Оценить дебют Егора Дёмина можно будет, когда проведет 10-12 игр»
30 октября, 09:30
Главные новости
Яннис Адетокумбо о слухах про обмен: «Я сейчас самая горячая цыпочка!»
38 минут назад
Виктор Вембаньяма выписал блок-шот, прошел через всю площадку и забил сверху
сегодня, 07:49Видео
Леброн Джеймс отказался оценивать звездный уровень Кейонте Джорджа: «В последнее время я смотрю только гольф на YouTube»
сегодня, 07:36
Шэй Гилджес-Александер установил новый рекорд НБА, в 10-й раз за сезон набрав 30+ очков за 30 и менее минут
сегодня, 07:17Видео
НБА. 45 очков, 11 подборов и 14 передач Дончича помогли «Лейкерс» справиться с «Ютой», трехочковый Брансона на последних секундах стал победным для «Нью-Йорка» в игре с «Индианой» и другие результаты
сегодня, 07:00
Фол Расселла Уэстбрука за 1,5 секунды до конца овертайма стоил «Сакраменто» игры
сегодня, 06:55Видео
Никола Йокич обошел Карима Абдул-Джаббара и стал рекордсменом НБА по количеству передач среди центровых
сегодня, 06:31
Егор Дёмин набрал 14 очков, «Бруклин» уступил «Майами»
сегодня, 06:13Видео
Лука Дончич слишком сильно ударил мячом в пол и получил технический
сегодня, 05:40Видео
Стефен Карри получил удар в живот от Диллона Брукса, «Финикс» забил штрафной на последней секунде и победил с минимальным преимуществом
сегодня, 05:27Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Евролига. «Жальгирис» сыграет с «Партизаном», «Црвена Звезда» примет «Виртус» и другие матчи
16 минут назад
Саша Обрадович о серии поражений в Евролиге: «Мы показываем достойную игру, даже когда проигрываем»
вчера, 18:01
Опубликованы бюджеты клубов Бундеслиги на сезон 2025/26: «Бавария» сохраняет лидерство
вчера, 16:10
«Марусси» официально подписал Джорджа Папаса
вчера, 14:59Фото
«Партизан» ведет продвинутые переговоры с Кэмероном Пэйном
вчера, 13:58
Форвард «Партизана» Тайрик Джонс пропустит матч с «Жальгирисом»
вчера, 13:18
Монте Моррис должен дебютировать за «Олимпиакос» в матче против «Колоссоса»
вчера, 11:45
Форвард «Клужа» Митч Крик стал MVP 11-го тура Еврокубка
вчера, 11:21
«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры о продлении контрактов с Элайджей Брайантом и Антонио Блэйкни
вчера, 06:21
Старший брат ресивера «Рэмс» Пуки Накуа был арестован за кражу автомобиля форварда «Лейкерс» Аду Тьеро
вчера, 05:50