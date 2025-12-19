Сергей Кущенко об «Играх будущего 2025»: «Отрадно, что идея, которая пришла из России, динамично развивается, превращаясь в полноценную традицию»

Кущенко посетил «Игры будущего 2025».

Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко стал гостем турнира «Игры будущего 2025» в Абу-Даби и поделился впечатлениями.

«Игры будущего – это развитие блестящей идеи, зародившейся в России. Проект создает абсолютно новые форматы, которые соответствуют интересам современной молодежи. Церемония открытия была очень необычной. Но главное, что я отметил по сравнению с первыми Играми в Казани в 2024 году – в дисциплинах, где предусмотрено и соревнование за приставкой, и на реальной площадке, геймеры стали больше помогать своим командам именно «в поле». Это соответствует изначальной задумке.

Эти Игры будущего уже вторые по счету, и отрадно, что идея, которая пришла из России, динамично развивается, превращаясь в полноценную традицию», – сказал Кущенко.

18 декабря прошли первые игры по фиджитал-баскетболу. В турнире участвуют 16 команд из разных стран мира, а Россию представляют 2 коллектива, включающие Михаила Панченко, Михаила Юдова, Юрия Беспалова, Владислава Мелешкина, Сергея Козлова, Вадима Данилова, Джошгуна Алиева и Семена Дебда.