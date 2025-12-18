Саша Обрадович о серии поражений в Евролиге: «Мы показываем достойную игру, даже когда проигрываем»

Главный тренер «Црвены Звезды» высказался о серии поражений в Евролиге.

Накануне домашнего матча 17-го тура Евролиги против «Виртуса» главный тренер «Црвены Звезды» Саша Обрадович подробно проанализировал состояние команды, которая пытается прервать серию из трех поражений подряд.

«Мы проигрывали в концовках – за исключением матча с «Барселоной». Мы показали, что способны играть на высоком уровне, нам просто нужно научиться доводить матчи до победы. Это часть опыта, умение принимать правильные решения, а также может быть следствием усталости, которая присутствует. Все это факторы, которые нам нужно преодолеть.

Из таких ситуаций нужно выходить сильнее, проявлять взаимопонимание, чтобы выдержать ритм Евролиги. Еще слишком рано судить, все ли мы делаем правильно.

«Црвена Звезда » показывает достойную игру даже в поражениях, мы сражаемся до самого конца. Мы сыграли матч с разницей в одно владение против команды, которая создана не просто для выхода в «Финал четырех», а для победы в Евролиге. Поэтому мы идем дальше с высоко поднятой головой», – заявил Обрадович .