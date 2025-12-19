  • Спортс
Трэй Янг вернулся после пропуска 22 игр, набрав 8 очков и 10 передач в проигранном матче с «Шарлотт»

Янг набрал 8 очков в первом матче с октября.

Разыгрвающий Трэй Янг вернулся в состав «Атланты» после 22 пропущенных матчей из-за растяжения медиальной коллатеральной связки правого колена.

Янг не играл с 29 октября, когда получил травму в победном матче против «Бруклина». Без своего звездного разыгрывающего «Хоукс» одержали 13 побед при 9 поражениях.

Сегодня Янг отыграл 20 минут и набрал 8 очков (3 из 8 с игры, 0 из 5 трехочковых) и 10 передач при 3 потерях.

«Атланта» уступила «Шарлотт» (126:133), потерпев свое 13-е поражение в сезоне. «Хоукс» идут на 9-м месте в Восточной конференции, имея 15 побед.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
