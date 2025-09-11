Дончич стал одним из лучших на Евробаскете по перехватам и защитному рейтингу
Лука Дончич удивил на Евробаскете уровнем игры в защите .
Лидер сборной Словении стал одним из лучших на турнире по перехватам и защитному рейтингу.
По итогам четвертьфиналов игрок «Лейкерс» делит с Ямом Мадаром первое место по среднему количеству перехватов (2,7).
Дончич получил место в зрительском голосовании ФИБА, которое будет учитываться в определении победителя в категории лучшего игрока оборонительного плана.
Лука Дончич провел великий Евробаскет. И даже напугал Германию
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Data4Basket
