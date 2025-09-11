Фото
1

Дончич стал одним из лучших на Евробаскете по перехватам и защитному рейтингу

Лука Дончич удивил на Евробаскете уровнем игры в защите .

Лидер сборной Словении стал одним из лучших на турнире по перехватам и защитному рейтингу.

По итогам четвертьфиналов игрок «Лейкерс» делит с Ямом Мадаром первое место по среднему количеству перехватов (2,7).

Дончич получил место в зрительском голосовании ФИБА, которое будет учитываться в определении победителя в категории лучшего игрока оборонительного плана.

Лука Дончич провел великий Евробаскет. И даже напугал Германию

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Data4Basket
